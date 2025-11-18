Най-големият доставчик в Европа на софтуерно осигуряване изрази интерес да увеличи своите инвестиции в България

Германската технологична компания SAP AG – най-големият доставчик на софтуерни решения в Европа и третият по големина в света, изрази ясен интерес и готовност да увеличи своите инвестиции в България като част от мащабната си европейска стратегия.

Германският софтуерен гигант SAP ще инвестира над 20 милиарда евро в суверенни облачни възможности в Европа през следващите 10 години. Това стана ясно по време на среща между министъра на електронното управление Валентин Мундров с ръководството на компанията. Министър Мундров участва в Срещата на върха по цифров суверенитет, която се провежда в Берлин. В рамките на разговора беше подчертано, че България е сред държавите, в които компанията вижда реален потенциал за разширяване на своите дейности и бъдещи инвестиции.

“България разполага с висококвалифицирани специалисти, стабилна дигитална инфраструктура и конкурентна данъчна среда, които представляват значителни предимства за международни инвеститори.

С влизането ни в Еврозоната предоставяме на глобалните компании допълнително ниво на предвидимост и сигурност, което е ключово при вземането на дългосрочни инвестиционни решения”, заяви министър Валентин Мундров. По думите му политическата стабилност е друг ключов фактор за икономическа устойчивост, така че държавата ни да бъде водещ център за високотехнологични проекти. “Всичко това ни поставя в отлична позиция да привлечем инвеститори от мащаба на SAP и да им осигурим среда, в която могат да растат, да развиват иновации и да създават висока добавена стойност”, добави още Валентин Мундров.

Министерството на електронното управление приветства интереса на SAP и подчертава важността на по-големите инвестиции, иновации и технологично развитие, които да укрепят защитата на европейските данни и да допринесат за устойчивото цифрово бъдеще на Европа.

“Развитието на сигурни и европейски суверенни облачни решения ще гарантира надеждното съхранение и обработка на данни в рамките на ЕС, включително чувствителна информация, свързана с националната сигурност на държавите членки”, допълни министърът на електронното управление.

Разговорите между Министерството и ръководството на SAP ще продължат. В близките седмици в София ще се проведе експертна среща, на която ще бъдат обсъдени конкретните параметри на потенциалното сътрудничество.

