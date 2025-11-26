Научно-експертният съвет към АПБ участва в работната група на МП за изменения в Наказателния кодекс, свързани с документните и имотни измами

Прокурор Елена Андреева от Научно-експертният съвет към Асоциацията на прокурорите в България взе участие в заседанието на работната група към Министерството на правосъдието, посветено на подготвяните изменения в Наказателния кодекс. Те са свързани с борбата с имотните и документните измами и защитата на уязвими граждани.

Експертният състав на Научно-експертният съвет представи професионални и научно обосновани бележки, насочени към прецизиране на предложените текстове и към гарантиране на по-ефективна наказателноправна защита на гражданите.

Елена Андреева постави акцент на необходимостта от системен подход към имотните измами, по-силна и прецизна защита за възрастните и уязвимите лица, усъвършенстване на нормите, свързани с документните престъпления и актуализация на уредбата за злоупотреба с дигитална идентичност.

Научно-експертния съвет подготвя цялостен експертен проект за изменения в Наказателния кодекс, разработен от съвета с оглед практиката и научните стандарти в областта на наказателното право, който предстои да бъде представен.

В края на заседанието на работната група Елена Андреева заяви, че Асоциацията на прокурорите приветства усилията на Министерството на правосъдието и работната група за модернизация на наказателното законодателство и заявява готовност за активно експертно съдействие в следващите етапи от процеса.

