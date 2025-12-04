Научно-експертният съвет към АПБ представи на МП пълен законопроект за изменение на НК, свързан с документните и имотни измами

Прокурор Елена Андреева от Научно-експертния съвет (НЕС) към Асоциацията на прокурорите в България представи на заседание на работната група към Министерството на правосъдието пълен законопроект за изменение на Наказателния кодекс (НК), придружен с мотиви.

Тя постави акцент върху защитата на най-уязвимите граждани – възрастни хора, лица с когнитивни затруднения, болни и социално изолирани, които най-често стават жертви на измами с единствени жилища.

Прокурор Андреева запозна представителите на Министерство на правосъдието с основните предложения, заложени в законопроекта за изменение в НК. Те са нов специален състав „имотна измама“ (чл. 210а НК) – за първи път се създава ясна уредба на измамите с недвижими имоти, включително случаите с фалшиви пълномощни, подставени лица и въвеждане в заблуждение на нотариус или съдия по вписванията. По-силна защита на уязвимите лица чрез въвеждане на легална дефиниция за „очевидна уязвимост“ и по-тежки наказания, когато престъплението е извършено спрямо възрастен или лице в уязвимо положение. В законопроекта са заложени специална закрила на единственото жилище , където се предвиждат се по-тежки санкции, когато измамата води до загуба на единствения дом на пострадалия и по-строги наказания при документни престъпления, включително при фалшифициране или използване на нотариални актове, имотни удостоверения, пълномощни и завещания. Сред предложенията на НЕС е включване на корпоративна отговорност – когато юридическо лице е използвано за незаконно придобиване или прехвърляне на недвижими имоти.

Елена Андреева подчерта готовността на Научно-експертния съвет към АПБ да продължи конструктивната работа с Министерството на правосъдието, като предоставя експертни решения, основани на практиката и на реалните механизми на имотните измами.







