Наталия Киселова: За да градим своето бъдеще трябва да познаваме своята история, която е вплетена в дълбоките корени на нашия фолклор

За да градим своето бъдеще трябва да познаваме своята история, която е вплетена в дълбоките корени на нашия фолклор, а в Копривщица се представя най-доброто от него от всички етнографски области в страната, заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова на закриването на 13-ия Национален събор по време на заключителния концерт в местността Войводенец.

Вече 60 години това е най-големият фестивал на българските фолклор, традиции и обичаи, подчерта Наталия Киселова и допълни, че от 1965 година досега тази проява в Копривщица има огромен принос за съхраняване на българската памет, песни, танци и обреди, които са предавани от уста на уста през поколения.

В Копривщица можем да видим красотата на българските носии и да чуем и да се поучим от народната мъдрост, каза председателят на парламента. По думите й значението на този форум на българщината е толкова голямо, защото тук се срещат различните поколения, обединени от любовта към фолклора, привлечени от неговата живописност и мистика.

Председателят на парламента уточни, че решението Националният събор да се провежда в града със славна възрожденска история не е случаен. Тя припомни, че така на всеки пет години ние почитаме паметта на големия възрожденец и фолклорист Любен Каравелов, който в „Българи от старо време“ ни е завещал думите: „Обичам те, мое мило отечество!“.

Наталия Киселова отдаде заслужена почит и на паметта на идеолога на фестивала Георги Бояджиев, който е музикант, етномузиколог, преподавател, композитор и дългогодишен музикален редактор на Българското национално радио, основател на „Мистерията на българските гласове“. Той е истински пример за това как един човек, посветил живота си на народната музика намира начин да предаде тази своя любов на следващите поколения и да привлече нови последователи на народното творчество, отбеляза Наталия Киселова.

Председателят на парламента заяви, че заслужено през 2016 г. Съборът за народно творчество в Копривщица е вписан в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО и това международно признание го утвърждава като модел за културна политика в областта на нематериалното наследство.

Форумът се е превърнал в енциклопедия на българската култура, каза Наталия Киселова и поздрави служителите от Министерство на културата, община Копривщица и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН за усилията им да организират националния събор, с което радват любителите на народното творчество в цялото му многообразие – музикално, танцово, словесно, обредно, занаятчийско и ни припомнят за нашата богата култура и история вплетена в нашия самобитен фолклор.

Наталия Киселова поздрави всички участници и гости на Фестивала, сред които учени, фолклористи, дипломати и любителите на българския фолклор и им пожела да бъдат здрави и след пет години отново да дойдат в Копривщица, за да се докоснат до една от най-ярките изяви на българския дух.

На края на събитието, както повелява традицията, председателят на парламента беше закичена със здравец, за да бъде дарена със здраве, дълголетие и благополучие.

На закриването на Националния събор присъстваха заместник министър-председателят Атанас Зафиров, кметът на Копривщица Мария Тороманова, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, граждани и гости на града.

