Наталия Киселова: Усилията на поколения родолюбци да живеят в свободна и независима собствена държава се увенчават с успех

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова е официален гост на честванията по повод 117-та годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново.

Усилията на поколения родолюбци да живеят в свободна и независима собствена държава се увенчават с успех, каза тя в словото си на церемонията по издигане на националното знаме в Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Няма по-знаково и подходящо място от храма „Свети Четиридесет мъченици“ и хълма Царевец за тържествено огласяване от княз Фердинанд и правителството на Александър Малинов на манифеста, възвестяващ този исторически акт, отбеляза председателят на парламента.

Наталия Киселова припомни поздрава „Честито Царство“ на нашите сънародници от онези дни. По думите й възторгът е всеобщ, защото всички оценяват важността на това забележително дело, което дава началото на нов етап от развитието на българската държава, превръщайки я от автономно и васално княжество в суверенна и пълноправна държава.

Тя подчерта, че след Освобождението и Съединението това е третата стъпка към осъществяване на националния идеал – всички българи да бъдат свободни, обединени и равни с другите европейски народи. Председателят на парламента заяви, че след дипломатическата защита на независимостта и признаването от Великите сили и от съседните страни, България излиза на международната сцена като равнопоставена държава, която може самостоятелно да развива политически и икономически отношения.

Наталия Киселова подчерта, че тази независимост ни е толкова скъпа, защото е извоювана без нашата Родина да даде жертви във война, благодарение на политическата зрялост на държавниците и дръзновението на свободолюбивия български народ. Тя заяви, че с акта на обявяване на независимостта нашите предци ни дадоха пример за мъдрост и далновидност, за единство в съдбовните за нацията моменти. Наш неотменен дълг като техни наследници е да следваме техните завети и да милеем за България, допълни председателят на Народното събрание.

В края на речта си Наталия Киселова посочи, че днес отново си даваме сметка, че само единни и обединени около национални приоритети можем да ги реализираме и да градим държавата си като просперираща, уважавана от гражданите, предпочитана от младите. И не е достатъчно ние политиците да декларираме, че се вслушваме в гласа на хората, а с реални действия да оправдаем даденото ни доверие!

По-рано сутринта председателят на парламента Наталия Киселова присъства на празничната литургия в църквата „Св. 40 мъченици“ по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България във Велико Търново, която беше отслужена от Великотърновския митрополит Григорий. Председателят на парламента Наталия Киселова положи цветя на саркофага на цар Калоян в двора на църквата и присъства на водосвета на бойното знаме на Националния военен университет „Васил Левски” и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

На събитията присъстваха кметът на Велико Търново Даниел Панов, народни представители, евродепутати, областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева и председателят на общинския съвет Венцислав Спиридонов, началникът на Националния военен университет “Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, офицери, курсанти и граждани.

