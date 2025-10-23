Председателят на Народното събрание Наталия Киселова посрещна в пленарната зала на парламента участниците в инициативата „Мениджър за един ден“ на фондация „Джуниър Ачийвмънт България“.

Наталия Киселова отстъпи мястото си на Петър Георгиев от 11-и клас на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе, който бе председател за един ден.

Народното събрание се включи в инициативата, която дава възможност на ученици и студенти над 16-годишна възраст да се обучават в реална работна среда, да развиват лидерски умения, да вземат решения и да усъвършенстват комуникацията си.

В ролята на депутати влязоха останалите участници, които проведоха дискусия в пленарната зала. Учениците единодушно се обединиха около мнението, че забраната на телефоните в часовете е ненужна, а промяната в закона трябва да се търси в посока на по-интересни методи на преподаване на учебния материал. Те поискаха и повече подкрепа за младежките политики, за да имат младите хора възможности и перспективи за реализация у нас.

Наталия Киселова запозна учениците с процеса на приемане на законодателството и сподели опит като председател на Народното събрание и като преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Тя разказа, че в 12-и клас на гимназията е искала да е министър на образованието, за да промени нещо в програмата за обучение, но по-късно се е преориентирала, кандидатствала е „Право“ и е била приета в два университета. Сега с удоволствие преподава на студентите по право от СУ „Св. Климент Охридски“, а като председател на парламента твърдо спазва правилото, че добрият началник увлича с личен пример и трябва да изисква от подчинените си само това, което и той може да направи, а не невъзможни неща.

Учениците представиха своето виждане за перфектното парламентарно заседание. Сред мненията преобладаваха: „реални дебати с истински аргументи без лични нападки“, „всяка партия да защитава своите интереси, но в диалог и компромис да се намери пресечната точка“, дискусията да е без агресивен тон, с толерантност. Според младите хора в момента липсва национален идеал, който да обедини българите, и това е причината да има фрагментарност в политиката.

Срещата ни в беше много полезна, разбрах, че председателят е своеобразен модератор, който следи за спазването на правилата, на Конституцията и на добрия език в дискусията, каза „председателят“ Петър Георгиев.

Наталия Киселова сподели, че е обнадеждена от общуването си с младите хора, защото повечето са много подготвени, целеустремени, имат амбиции и са свободни в мисленето.

След дебата в пленарната зала учениците участваха в заседанията на парламентарните комисии по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, по здравеопазването, по околната среда и водите, по транспорта и съобщения, както и на Комисията за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество.

Facebook

Twitter



Shares