понеделник, септември 22, 2025
Наталия Киселова беше начело на празничното шествие във Велико Търново по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова  беше начело на празничното шествие във Велико Търново по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България.

Честването е под патронажа на председателя на Народното събрание.

Шествието с участието на военния оркестър на Националния военен университет „Васил Левски“ и Духовия оркестър на общината тръгна от Архитектурно-музейния резерват „Царевец“. Участниците преминаха по централната улица на Велико Търново и поздравиха жителите и гостите на града, дошли да отбележат празника.

По-рано председателят на Народното събрание Наталия Киселова участва във церемонията по издигане на националния флаг на хълма Царевец. Тя произнесе слово и положи цветя на Пирамидата на Независимостта.

Цветя и венци поднесоха и заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева, народни представители и граждани.

По време на честванията на Независимостта във Велико Търново председателят на Народното събрание Наталия Киселова беше поканена да бъде патрон на  мероприятията по повод отбелязването на 60 години от създаването на Общонародния комитет за развитие на Велико Търново като исторически, културен и туристически град и 40 години от последното заседание на Комитета. Инициативата е на общобългарски комитет „Васил Левски“-Велико Търново.

