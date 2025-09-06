събота, септември 6, 2025
Наталия Киселова аплодира тържествения концерт–спектакъл „Звук и светлина“ във Велико Търново

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова аплодира тържествения концерт–спектакъл по случай 40 години Аудио–визуален спектакъл „Звук и светлина“ във Велико Търново.

Събитието е част от инициативите по повод отбелязването на 140 години от Съединението на България. Светлинното шоу беше акомпанирано с музика на живо с участието на Русенската държавна опера и световноизвестния музикант Теодосий Спасов под диригентството на Владимир Бошнаков.

Председателят на парламента сподели, че е впечатлена, че на спектакъла присъстват много хора и особено, че се гледа от много деца. Наталия Киселова каза, че това е най-добрият начин да се възпитават уважение към културата и към класически български произведения, които въплъщават ритъма на българската жизненост.  Велико Търново има многовековни традиции в различни аспекти и туризмът не е просто туризъм, а това е начин да се види една национална традиция, представена много красиво, заяви  след края на спектакъла Наталия Киселова.

Идеята за спектакъл на Царевец се появява в края на 60-те години на миналия век, когато е одобрен сценарият на Въло Радев и Яромир Хник. Над 10 милиона лева са вложени в изграждането на аудио-визуалния спектакъл. Съоръженията са окончателно готови през есента на 1985 г., а премиерата на шоуто е по повод 800 години от въстанието на братята Асен и Петър и възстановяването на българската държава.

