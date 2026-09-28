Наталия Ефремова: Застаряването на населението ще направи човешкия капитал в България все по-ценен

Министърът на труда и социалната политика призова за по-тясна връзка между демографските политики и пазара на труда

Адаптирането към демографските промени трябва да бъде пряко свързано с пазара на труда, а застаряването на населението означава, че човешкият капитал в България ще става все по-ценен. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заключителната конференция за представяне на междинна оценка на Световната банка на демографската стратегия на България.

Според министъра хората, които искат и могат да работят, не трябва да остават извън пазара на труда независимо дали причината е възраст, липса на подходящи умения или здравословни ограничения.

„Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но и да им позволяват да остават активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване“, посочи Ефремова.

„Зад всички тези числа стоят човешки съдби“

Министърът подчерта, че демографските процеси често се представят чрез показатели като раждаемост, смъртност, заетост, застаряване и обезлюдяване, но зад статистиката стоят конкретни хора и техните житейски решения.

„Демографията често се измерва с различни числа – раждаемост, смъртност, проценти на заетост, застаряване, обезлюдяване на определени части, включително и в България. Можем да използваме много такива термини, но в крайна сметка зад всички тези числа стоят човешки съдби“, заяви тя.

По думите ѝ демографската политика не може да бъде отговорност само на едно министерство, защото е свързана с бъдещето на цялата страна.

Част от този процес са решенията на младите хора дали да останат в България, на семействата дали и кога да имат деца, както и възможностите на хората в по-зряла възраст да продължат да работят.

Подкрепа за семействата и съчетаването на работа и родителство

Сред важните направления в работата на Министерството на труда и социалната политика е подкрепата за родителството и семействата чрез различни инструменти и бюджетни инвестиции.

Ефремова постави акцент върху възможностите за съчетаване на професионалния и семейния живот, както и върху развитието на гъвкавите форми на заетост.

„Това, което целим във всяко наше действие – да предоставяме сигурност от една страна и предвидимост – от друга страна“, отбеляза министърът.

„Грижата за хората преди всичко е инвестиция“

Според Ефремова застаряването на населението не трябва да се разглежда единствено като предизвикателство пред социалните системи, а и като възможност.

В този контекст тя открои значението на дългосрочната грижа и развитието на мрежата от социални услуги.

През последните години са направени значителни инвестиции за изграждането на стотици нови социални услуги и обновяването на съществуващи услуги за възрастни хора, включително със средства от Европейския съюз и Плана за възстановяване и устойчивост.

„Грижата за хората преди всичко е инвестиция“, подчерта министърът. По думите ѝ е важно тази грижа да бъде предоставяна навреме, да бъде достъпна и качествена и да се намира възможно най-близо до хората.

Демографските проблеми изискват общи действия

Министър Ефремова обърна внимание и на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на части от България.

Според нея справянето с демографските процеси изисква съвместни действия между държавата, местната власт и бизнеса, така че в различните региони да бъдат създадени условия за работа, развитие и достъп до качествени публични услуги.

„Демографската политика не е политика на числата, на статистиката. Тя е политика за хората“, заяви в заключение Наталия Ефремова.