Наталия Ефремова: Застаряването на населението ще направи човешкия капитал в България все по-ценен
Министърът на труда и социалната политика призова за по-тясна връзка между демографските политики и пазара на труда
Адаптирането към демографските промени трябва да бъде пряко свързано с пазара на труда, а застаряването на населението означава, че човешкият капитал в България ще става все по-ценен. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заключителната конференция за представяне на междинна оценка на Световната банка на демографската стратегия на България.
Според министъра хората, които искат и могат да работят, не трябва да остават извън пазара на труда независимо дали причината е възраст, липса на подходящи умения или здравословни ограничения.
„Важно е политиките не само да задържат хората на пазара на труда, но и да им позволяват да остават активни, да бъдат продуктивни и да бъдат мотивирани за едно по-добро социално включване“, посочи Ефремова.
„Зад всички тези числа стоят човешки съдби“
Министърът подчерта, че демографските процеси често се представят чрез показатели като раждаемост, смъртност, заетост, застаряване и обезлюдяване, но зад статистиката стоят конкретни хора и техните житейски решения.
„Демографията често се измерва с различни числа – раждаемост, смъртност, проценти на заетост, застаряване, обезлюдяване на определени части, включително и в България. Можем да използваме много такива термини, но в крайна сметка зад всички тези числа стоят човешки съдби“, заяви тя.
По думите ѝ демографската политика не може да бъде отговорност само на едно министерство, защото е свързана с бъдещето на цялата страна.
Част от този процес са решенията на младите хора дали да останат в България, на семействата дали и кога да имат деца, както и възможностите на хората в по-зряла възраст да продължат да работят.
Подкрепа за семействата и съчетаването на работа и родителство
Сред важните направления в работата на Министерството на труда и социалната политика е подкрепата за родителството и семействата чрез различни инструменти и бюджетни инвестиции.
Ефремова постави акцент върху възможностите за съчетаване на професионалния и семейния живот, както и върху развитието на гъвкавите форми на заетост.
„Това, което целим във всяко наше действие – да предоставяме сигурност от една страна и предвидимост – от друга страна“, отбеляза министърът.
„Грижата за хората преди всичко е инвестиция“
Според Ефремова застаряването на населението не трябва да се разглежда единствено като предизвикателство пред социалните системи, а и като възможност.
В този контекст тя открои значението на дългосрочната грижа и развитието на мрежата от социални услуги.
През последните години са направени значителни инвестиции за изграждането на стотици нови социални услуги и обновяването на съществуващи услуги за възрастни хора, включително със средства от Европейския съюз и Плана за възстановяване и устойчивост.
„Грижата за хората преди всичко е инвестиция“, подчерта министърът. По думите ѝ е важно тази грижа да бъде предоставяна навреме, да бъде достъпна и качествена и да се намира възможно най-близо до хората.
Демографските проблеми изискват общи действия
Министър Ефремова обърна внимание и на регионалните дисбаланси и обезлюдяването на части от България.
Според нея справянето с демографските процеси изисква съвместни действия между държавата, местната власт и бизнеса, така че в различните региони да бъдат създадени условия за работа, развитие и достъп до качествени публични услуги.
„Демографската политика не е политика на числата, на статистиката. Тя е политика за хората“, заяви в заключение Наталия Ефремова.