Наталия Ефремова присъства на изложбата „Всеки нов живот заслужава шанс“

Експозицията е посветена на 50-годишнината на Клиниката по неонатология в „Майчин дом“ и разказва историите на деца, получили специализирана грижа в първите дни от живота си

Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова взе участие в откриването на фотографската изложба „Всеки нов живот заслужава шанс“, посветена на 50 години от създаването на Клиниката по неонатология към СБАЛАГ „Майчин дом“.

Експозицията беше открита от президента Илияна Йотова и министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

Истории за най-малките пациенти

Фотографиите представят историите на деца, родени преждевременно или нуждаещи се от специализирана неонатологична грижа още през първите дни от живота си.

Чрез техните съдби изложбата проследява и развитието на неонатологията, новите възможности на медицината и работата на поколения специалисти, посветили професионалния си път на грижата за най-малките пациенти.

Изложбата е част от инициативите, с които се отбелязва половинвековната история на Клиниката по неонатология в „Майчин дом“.

Изложбата е в Градската градина

Жителите и гостите на София могат да разгледат „Всеки нов живот заслужава шанс“ в Галерията на открито на Столична община в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“.