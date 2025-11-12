Народното събрание реши да бъде създаден Национален декарбонизационен фонд

Народното събрание прие на второ четене изменения в Закона за енергийната ефективност, които предвиждат да се създаде Национален декарбонизационен фонд чрез преобразуване на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“.

Предвижда се Националният фонд за декарбонизация да бъде основна финансова структура в подкрепата на сградния фонд в България. Фондът ще осигурява и създаването на единна точка за техническа помощ по модела на „едно гише“ или подобен механизъм.

Националният фонд за декарбонизация ще финансира изпълнение на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност и насърчаване на дейности за производство и потребление на енергия от възобновяеми източници в сгради, предвиждат приетите текстове.

Средствата на фонда ще се набират от дарения от международни финансови институции, международни фондове и български и чуждестранни физически или юридически лица, при спазване разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, лихви по текущи сметки или банкови депозити на фонда, заеми или други финансови инструменти с кредитен характер, вноски от енергийни дружества, средства от европейски фондове, програми и механизми, целево предоставени публични средства, средства от приходите от продажба от търг на емисии на парникови газове и други постъпления, съответстващи на характера и дейността на фонда.

Предвижда се структурата на управлението на Националния фонд да включва Общо събрание на донорите, Управителен съвет и управител. Общото събрание ще отразява финансовото участие на донорите и ще има контролни функции. Първото му заседание ще бъде свикано от министъра на енергетиката до 30 дни след влизането в сила на закона, като на него ще бъдат избрани членовете на Управителния съвет и приети правилата за дейността на фонда.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Те предвиждат Българският лекарски съюз да кани за участие представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорния процес по Националния рамков договор, когато преговорите се отнасят до дейностите, извършвани от тях. Вносител на предложението е Министерският съвет. С изменението се изпълнява изискване, свързано с Националния план за възстановяване и устойчивост, и се създава законова регламентация да бъде чуто мнението на професионалистите по здрави грижи в хода на преговорния процес по националните рамкови договори, пише в мотивите на вносителя.

Парламентът прие на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс, свързани с възможността да се иска ускоряване на досъдебно производство. Пострадалият или неговите наследници, и ощетеното юридическо лице, могат да направят искане за ускоряване на разследването, ако е изтекла повече от една година от образуването на досъдебното производство и няма лице, привлечено в качеството на обвиняем, предвиждат приетите текстове. Искането за ускоряване на досъдебно производство се прави до административния ръководител на съответната прокуратура, който се произнася в едномесечен срок. Нови искания могат да се правят след изтичане на шестмесечен срок от произнасянето на прокурора, реши Народното събрание.

В началото на пленарното заседание Народното събрание изслуша министъра на енергетиката Жечо Станков за действията на правителството, свързани с осигуряване на доставки на горива за битовите потребители в България след обявените санкции на САЩ спрямо „Лукойл“ и негови дъщерни дружества.

