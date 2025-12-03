сряда, декември 3, 2025
България

Народното събрание даде съгласие да бъдат оттеглени законопроектите за държавния бюджет и за бюджетите на НЗОК и на ДОО за 2026 г.

Народното събрание даде съгласие да бъдат оттеглени законопроектите за държавния бюджет и за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Решението беше прието единодушно с 201 гласа „за“.

Проектът за решение беше внесен от народните представители Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Драгомир Стойнев („БСП-Обединена левица“) и Тошко Йорданов („Има такъв народ“) след като Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне проектите на бюджети за 2026 г.

Народното събрание отхвърли с 81 гласа „за“, 135 „против“ и трима въздържали се предложението на президента Румен Радев за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 година?“.

Парламентът отхвърли предложението на ДПС – Ново начало по искането на изпълняващия функциите главен прокурор за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Йордан Тодоров от парламентарната група на „Възраждане“.

