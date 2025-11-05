Напусна ни заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов

С дълбока скръб съобщаваме, че ни напусна доц. Стоян Андонов – дългогодишен преподавател, изявен спортист и изследовател, посветил професионалния си път на развитието на българския спорт и на подготовката на младите хора.

Доц. Андонов беше достоен човек и отдаден професионалист, оставил значима и ярка следа в историята на спорта в България. Той беше доцент в катедра „Водни спортове“ на Национална спортна академия „Васил Левски“, майстор на спорта по плуване и световен шампион по водно-спасителен многобой.

Между 1993 и 2006 г. оглавява дирекция „Водноспасителна служба“ към Българския Червен кръст, а в периода 1983–1985 г. е треньор по плуване в ДФС „Левски Спартак“. Като старши треньор на мъжкия национален отбор по водно спасяване (1987–1991) извежда България до европейска титла през 1988 г.

От 2018 до 2021 г. доц. Андонов е заместник-министър на младежта и спорта, а през април 2024 г. е назначен повторно на същата позиция. Неговите научни интереси и публикации са свързани с развитието на плуването и водното спасяване – области, в които той бе не само признат експерт, но и вдъхновител за поколения спортисти, треньори и преподаватели.

Изказваме искрените си съболезнования на неговото семейство, колеги, ученици и близки.

Поклонението пред доц. Стоян Андонов ще се състои на 7 ноември от 13:00 часа в столичния храм „Света София“.

Facebook

Twitter



Shares