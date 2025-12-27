„Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спира възстановяването на дигата на Телки дере по искане на кмета на село Гелеменово

По искане на кмета на село Гелеменово – Светлана Андреева, служителите на „Напоителни системи“ ЕАД – клон Тополница спират работата по възстановяване на скъсаната дига на Телки дере.

Също по нейно искане и след отправени заплахи, тежката техника, както и служителите на клона, ще напуснат землището на селото.

Предстои Министерството на земеделието и храните да подаде сигнал до Прокуратурата за това, че дружеството не може да изпълни законоустановените си задължения и да извърши незабавен ремонт.

Припомняме, че екипи на клон Тополница денонощно работят на място и следят нивото на реката с цел недопускане на ново заливане.

