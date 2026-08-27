Намаляват дневната норма за отстрел на пъдпъдъци

Един ловец ще може да отстрелва максимум 10 птици дневно, като ограничението важи и за организирания ловен туризъм

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, с които се намаляват разрешените дневни норми за отстрел на пъдпъдъци.

Съгласно новите правила един ловец ще може да отстрелва максимум 10 пъдпъдъка на ден. Досега разрешената дневна норма беше 15 птици.

Значително по-сериозна е промяната при организирания ловен туризъм. При него досегашният лимит от 30 пъдпъдъка дневно също се намалява на 10.

Така след влизането в сила на измененията максималният разрешен дневен отстрел ще бъде еднакъв – до 10 птици на ловец, независимо дали става въпрос за обикновен лов или организиран ловен туризъм.

Промените са приети с постановление на Министерския съвет чрез изменение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.