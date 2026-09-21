Огънят край село Беляковец е локализиран, но екипите остават на място до окончателното му потушаване

Над 90 курсанти от Националния военен университет „Васил Левски“ се включиха в гасенето на пожар, възникнал край село Беляковец, област Велико Търново. В действията са използвани и шест единици техника от състава на висшето военно училище.

Огънят се е разпространил на значителна площ за кратко време, а силният вятър допълнително е затруднил овладяването на пожара.

Курсантите са участвали в гасенето с пръскачки и тупалки. На терен са изпратени също пет камиона и един високопроходим автомобил на НВУ „Васил Левски“.

Към момента пожарът е локализиран, но екипът остава на място до окончателното потушаване на огъня.

Военнослужещите са се включили в действията по разпореждане на началника на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков. Работата на терен се извършва в координация със служители на регионалните дирекции на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и „Изпълнителна агенция по горите“.