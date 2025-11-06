Над 400 договора вече са подписани по мярката на МТСП за изграждане на мрежа от дигитални клубове

Общо 413 договора са сключени до момента по мярката „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата им сума надхвърля 14 милиона лева.

Целта на мярката е да се даде шанс за нов живот на народни читалища и обществени библиотеки в цялата страна, като в тях се създадат дигитални клубове, които трябва да започнат да функционират най-късно до 31 януари 2026 г. Дотогава следва да бъде закупено оборудване и обзавеждане и да е назначен наставник на хората, които ще ги посещават. Клубовете ще бъдат оборудвани с компютри и ще дават възможност на хората с ограничен достъп до интернет у дома и ниска компютърна грамотност да се включват в онлайн курсове, да използват безплатно платформи за самообучение, включително за придобиване на дигитални умения.

В подкрепа на изпълнението на проектите Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проведе второ онлайн обучение за участниците в мярката. В него се включиха 183 представители на читалища и библиотеки от цялата страна. По време на събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на договорите и отчитането на разходите.

Проведеното обучение е част от поредицата инициативи на МТСП, насочени към подпомагане на организациите при изпълнението на проектите. През лятото Министерството организира информационни дни за кандидатите, на които бяха представени условията за кандидатстване, целите и очакваните резултати от изграждането на дигиталните клубове.

Мярката „Изграждане на мрежа от дигитални клубове“ е с общ бюджет от 60 милиона лева. Чрез нея МТСП цели да повиши дигиталните умения на хората от уязвимите групи, да улесни достъпа им до електронни услуги и да насърчи активното им участие в икономиката и обществото.

