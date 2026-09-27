Над 40 спортни организации превърнаха пространството пред НДК в #BeActive Селище на спорта

Боряна Калейн, Стилияна Николова, Рами Киуан, Ивелин Попов и още водещи български спортисти бяха сред специалните гости на Нощта на спорта в София

Десетки спортове, демонстрации и срещи с едни от най-успешните български спортисти превърнаха пространството пред НДК в център на движението по време на #BeActive Селище на спорта и #BeActive Нощ на спорта.

Двете събития са част от Европейската седмица на спорта #BeActive 2026, организирана в България от Министерството на младежта и спорта.

Посетителите имаха възможност не само да наблюдават спортни демонстрации, но и сами да опитат различни дисциплини и да се включат активно в програмата.

Над 40 федерации, клубове и организации

В #BeActive Селище на спорта своята дейност представиха над 40 спортни федерации, клубове и организации.

Посетителите се срещнаха с треньори и състезатели, научиха повече за различните спортове и имаха възможност да изпробват част от тях.

„Благодаря на нашите партньори, които станаха част от инициативата и дадоха възможност на посетителите да се докоснат до толкова различни спортове. Това е и основната идея на #BeActive, а именно всеки да намери своя начин да бъде активен“, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

Български спортни звезди се включиха в Нощта на спорта

Програмата продължи с #BeActive Нощ на спорта, която съчета спортни демонстрации, атрактивни изпълнения и музика.

Сред специалните гости бяха Боряна Калейн, Стилияна Николова, Рами Киуан, Ивелин Попов, Христо Илиев, както и параатлетките Стела Енева и Йоанна Михайлова.

„Вдъхновявайте се от големите български спортисти. Не е необходимо всеки да стане професионален атлет. Важното е да бъдем активни, да спортуваме и това да се превърне в начин на живот“, обърна се Юлия Тодорова към посетителите.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Столична община Десислава Желязкова и началникът на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.

За музикалната част се погрижиха FYRE, Theo и I.N.I., а водещ на събитието беше Деян Славчев – Део.

Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, стартирала през 2015 г. Министерството на младежта и спорта е национален координатор на инициативата в България.

Основната ѝ цел е повече хора да открият ползите и удоволствието от движението и физическата активност да се превърне в част от ежедневието им през цялата година.