Над 361 хил. евро за защита на аквакултурите от рибоядни видове

Започна приемът на проекти за защитни съоръжения и други мерки за ограничаване на щетите в стопанствата, като финансирането може да достигне над 102 хил. евро за проект

Започна приемът на проектни предложения по процедура BG14MFPR001-2.014 „Непродуктивни инвестиции в стопанствата, свързани с прилагане на преки консервационни действия за ограничаване на конфликта между рибоядните видове и аквакултурите“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г.

Процедурата е насочена към подпомагане на стопанствата за аквакултури при предотвратяването и ограничаването на щетите, причинявани от рибоядни видове. Предвидените мерки трябва да бъдат безопасни както за дивите животни, така и за отглежданите в стопанствата видове.

До 102 хил. евро безвъзмездна помощ за проект

Финансиране може да бъде получено за инвестиции в защитни съоръжения, средства за прогонване или отблъскване на рибоядни видове, както и за изграждане на укрития и убежища за отглежданите риби, които нямат отрицателно въздействие върху дивите видове.

Общият бюджет на процедурата е 361 603,83 евро, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект достига 102 258,38 евро.

За микро-, малки и средни предприятия финансовата подкрепа може да покрие до 60% от допустимите разходи. За предприятията извън тази категория интензитетът на финансиране е до 50%.

Два срока за кандидатстване

Приемът на проектни предложения ще се проведе на два етапа. Първият краен срок е 26 ноември 2026 г. до 17:00 часа, а вторият – 26 януари 2027 г. до 17:00 часа.

Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление – ИСУН, в модул „Е-кандидатстване“. Необходим е квалифициран електронен подпис.

Пълният пакет от документи и условията за кандидатстване са публикувани в ИСУН – процедура BG14MFPR001-2.014.