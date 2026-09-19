Над 350 млади спортисти участват в Националния младежки олимпийски фестивал във Враца

Заместник-министър Юлия Тодорова присъства на откриването на XIX издание на форума, който тази година поставя акцент върху спорта, устойчивостта и грижата за природата

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова присъства на официалното откриване на XIX Национален младежки олимпийски фестивал във Враца. Събитието се провежда от 18 до 20 септември и събира над 350 млади състезатели.

Тазгодишното издание поставя специален акцент върху устойчивостта, опазването на околната среда и изграждането на отговорно отношение към природата сред младите хора.

С подкрепата на ЕКОПАК България по време на фестивала е организирано разделно събиране на отпадъците. Младите участници ще се включат и в беседи, посветени на отговорното управление на отпадъците.

„Особено важно е, че този фестивал показва, че спортът и грижата за природата вървят ръка за ръка. Това са ценности, които трябва да предадем на следващото поколение не само с думи, а с личния си пример“, заяви заместник-министър Юлия Тодорова.

В рамките на фестивала са предвидени състезания по футбол, ръгби, баскетбол, бадминтон, спортна стрелба, тенис на маса, плуване, водна топка, скокове във вода и лека атлетика.

„Истинският успех е в това да дадем на младите хора увереността, че могат да стигнат далеч и да им покажем пътя дотам“, подчерта Тодорова.

По време на откриването заместник-министърът се срещна и с доброволци от Младежкия център във Враца, които участват в организацията и подпомагат провеждането на фестивала. Тя им благодари за активността и ангажираността, като подчерта значението на доброволчеството за изграждането на активна и отговорна младежка общност.

На събитието присъстваха още Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, Георги Александров, съветник на президента на Република България по младежта и спорта, президентът на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на Враца Калин Каменов, председатели на спортни федерации и други официални лица.