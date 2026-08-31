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Над 30 нови екзопланети са открити по български научен проект

Недялко Тенев

Повече от 100 учени от цял свят се събраха в София за международната конференция EXO-MPS, посветена на екзопланетите и многопланетните системи

Над 30 нови екзопланети са открити в рамките на проекта „EXO-RESTART“, изпълняван от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Резултатите от проекта бяха представени по време на международната научна конференция EXO-MPS в София.

Форумът събра над 100 учени от различни държави, като значителна част от участниците са млади специалисти и докторанти. Конференцията ще продължи до края на седмицата в Софийския университет с представяне на научни изследвания и обмен на опит и идеи.

Събитието беше открито от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев, който подчерта значението на международното сътрудничество за развитието на съвременната наука.

„Науката се развива, когато обединяваме знания и талантливи млади умове“, заяви министърът.

По думите му днес нито една държава, независимо от постиженията и научните си традиции, не може сама да намери решения на фундаменталните проблеми на знанието.

„Този път е възможен само ако вървим заедно“, подчерта проф. Вълчев.

Над 40 научни публикации и десетки открити планети

С конференцията приключва и изпълнението на проекта „EXO-RESTART“, подкрепен от Националната научна програма на МОН „ВИХРЕН-2021“.

Проектът се изпълнява от Физическия факултет на Софийския университет, а негов ръководител е д-р Трифон Трифонов.

Постигнатите резултати включват повече от 40 научни труда, публикувани във водещи международни издания, сред които Nature, Astrophysical Journal и Astronomy & Astrophysics.

В рамките на научната работа са открити и над 30 нови екзопланети. Резултатите са представяни на научни форуми в САЩ, Китай, Европа и България.

Основният фокус на „EXO-RESTART“ е систематичното преразглеждане на статистическите и физическите характеристики на известни и новооткрити многопланетни системи. С помощта на съвременни цифрови методи учените изследват процесите на формиране и еволюция на планетите.

Целта не е единствено откриването на нови светове. Изследователите проучват техните орбити и дългосрочната стабилност на планетните системи, което може да даде повече информация за начина, по който те възникват и се развиват.

МОН обещава подкрепа за научната общност

Проф. Вълчев посочи, че проектът е успял да обедини изследователи от Европа с млади учени и специалисти, които работят в областта на екзопланетите.

Той увери, че Министерството на образованието и науката ще продължи да подкрепя както конкретни научни инициативи, така и цялостното развитие на научната общност в България.

На откриването присъстваха още заместник-ректорът на Софийския университет проф. Соня Милева, деканът на Физическия факултет проф. Георги Райновски, управителят на Фонд „Научни изследвания“ проф. Юрий Кълвачев и представители на научната и академичната общност.

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