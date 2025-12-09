Над 200 социални предприятия в България осигуряват работа на близо 1720 души

Над 200 социални предприятия са вписани в регистъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

За по-малко от три години техният брой се увеличил близо 7 пъти, което е резултат от изпълнението на проект „Развитие на социалната икономика“, който министерството изпълнява с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Днес социалните предприятия в България са ефективен инструмент за социално включване и намаляване на риска от бедност в страната. Те осигуряват заетост на близо 1720 души, от които 872 са от уязивимите групи – хора с увреждания, продължително безработни, родители с ниски доходи. Това са част от резултатите от изпълнението на проект „Развитие на социалната икономика“, които бяха представени по време на заключителната му конференция на тема „Социалната икономика като двигател за устойчиво развитие“. Във форумът участваха представители на институции, социални партньори, академичните среди, гражданския сектор и международни организации, ангажирани с утвърждаването на устойчиви политики в подкрепа на социалната икономика.

„Социалната икономика показва, че икономическата активност може да бъде ориентирана в полза на обществото. Нашата задача е да обединим опита, идеите и добрите практики в конкретни политики, които да допринасят за развитието на регионите, за модернизацията на икономиката и по-високо качество на живот“, каза заместник-министър Гергана Алексова-Великова при откриването на конференцията. „Като общество трябва да изградим икономически модел, който не изключва, а обединява, който не изтощава ресурсите, а ги развива, който не оставя сами хората срещу предизвикателствата на съвременния свят, а им дава инструменти да успяват. Социалната икономика е именно този модел, който се отстоява от екипа на МТСП“, подчерта заместник-министър Алексова-Великова.

Тя прочете приветствие към участниците в конференцията от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. „Развитието на социалната икононика в България е резултат от последователните усилия, стратегичеко планиране и активно партньорство с институции, социални партньори, граждански организации и международни експерти. От първите концептуални документи до приемането на закона за предприятията на социалната и солидарна икономика страната ни изгради стабилна нормативна и организационна рамка, която гарантира устойчиво развитие на сектора“, се казва в приветствието на министъра. „Проект „Развитие на социалната икономика“ подкрепя създаването и развитието на социални предприятия, които осигуряват заетост и социално включване, като така намаляват риска от бедност. Убедени сме, че развитието на социалната икономика е стратегически път към развитието на по-солидарно и справедливо общество“, се посочва още в приветствието на министър Гуцанов.

