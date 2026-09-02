Над 1,68 млрд. евро за земеделие, селски райони и рибарство през 2026 г.

Правителството утвърди годишните разчети на Държавен фонд „Земеделие“, като близо 1,2 млрд. евро от средствата са от Европейския съюз

Министерският съвет утвърди годишните разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г.

Предвидени са общо 1,681 млрд. евро за финансиране на политиките в областта на земеделието, развитието на селските райони, рибарството и аквакултурите. От тях 1,198 млрд. евро са европейско финансиране, а 482,75 млн. евро ще бъдат осигурени от националния бюджет.

Над 841 млн. евро за директни плащания

За директни плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието са предвидени 841,53 млн. евро.

Сред финансираните схеми са основното подпомагане на доходите за устойчивост, обвързаното с производството подпомагане, преразпределителното подпомагане, помощта за млади земеделски стопани и схемите за климата, околната среда и хуманното отношение към животните.

Други 704,98 млн. евро са планирани за интервенции, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Стратегическия план за периода 2023–2027 г.

От тях 241,60 млн. евро са предназначени за директни плащания, свързани с ангажименти в областта на околната среда и водите, природни и други специфични ограничения.

Средства за пчеларство, лозаро-винарство и училищни програми

За пазарни мерки са планирани 107,35 млн. евро, включително за лозаро-винарския сектор, пчеларството, програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, както и за извънредна помощ при неблагоприятни метеорологични явления.

За политиката в областта на рибарството са предвидени още 27,52 млн. евро.