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Над 16 800 евро са похарчени за командировки на висши държавни служители

Недялко Тенев

Правителството утвърди разходите за служебни пътувания в страната през второто тримесечие на 2026 година

Правителството утвърди разходите за командировки в страната на министри, заместник-министри, областни управители и ръководители на държавни агенции, комисии и институции за второто тримесечие на 2026 г.

Най-голяма сума е изразходвана за командировките на министрите и заместник-министрите – общо 11 583,69 евро.

За служебните пътувания на областните управители са похарчени 3176,78 евро, а за ръководителите на държавни институции по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията – 1033,79 евро.

Командировките на председателите на държавни агенции и техните заместници са стрували 783,42 евро, а тези на председателите и членовете на държавни комисии – 262 евро.

Общата стойност на посочените разходи за командировки възлиза на 16 839,68 евро.

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