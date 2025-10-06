Над 139 хиляди български граждани са получили безплатна правна помощ в последните 5 години

Това стана ясно по време на отбелязване на 20-годишнината от приемането на Закона за правна помощ и Закона за защита от домашно насилие във Велико Търново под патронажа на министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Домакини на събитието бяха кметът на града Даниел Панов и председателят на адвокатската колегия там Веселка Коева.

„Правосъдието е ефективно, само когато е достъпно, а то е достъпно, когато няма ограничения за защитата на всеки човек. В това е ключова ролята на държавата и адвокатите. Това е и причината правителството да увеличи с 50% финансирането за дейностите по Закона за правната помощ, което не се бе случвало пред последните години и бе дължимо на колегите. Тези средства не са за адвокатските колегии, те са за защита на правата на българските граждани с най-ниски доходи. Националното бюро за правна помощ има тази задача и прилага добрите международни стандарти за безплатна правна помощ“, заяви министър Георги Георгиев. Той посочи, че в последните месеци е поставен акцент върху работата по защита от домашно насилие.

По време на събитието беше подписан анекс към Меморандума за сътрудничество и партньорство между Министерство на правосъдието, МВР, НБПП и Адвокатските съвети, в който се включиха 8 адвокатски съвети в страната, Омбудсмана, Агенцията за социално подпомагане и Фондация „Асоциация Анимус“. Меморандумът предвижда активно взаимодействие между институциите за навременна защита на пострадалите от домашно насилие.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев благодари на министър Георгиев за приноса му по подписването на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на професията на адвоката, която определя минимални стандарти за закрила както на отделните адвокати, така и на адвокатските колегии и професионалните сдружения.

Председателят на НБПП Наталия Илиева изнесе статистика, според която средно годишно бюротопостановява между 30 и 33 хилядирешения за заплащане на служебни защити. „А съвместно с адвокатските съвети в страната сме започнали спасяване на 310 лица, пострадали от домашно насилие от 2023 г. насам“, каза Илиева.

На форума присъстваха кметът на Велико Търново Даниел Панов, Омбудсманът Велислава Делчева, заместник-министърът на правосъдието Михаела Мечкунова, директорът на УНИЦЕФ Кристина Де Брой, председателят на Комисията за защита от дискриминация Елка Божова, председатели на адвокатските съвети в страната, магистрати и университетски преподаватели.

По-рано вчера, министър Георгиев присъства и на откриването на новия офис на Регионалния център за консултиране във Велико Търново, който е един от първите в страната. Към момента в 17 области в страната се предоставя правна помощ на пострадалите от насилие чрез разкритите общо 25 Регионални центрове за консултиране към адвокатските колегии.

