Над 1,18 млрд. лева за поддръжка и ремонт на републиканските пътища отчете одитът за 2025 г.

Регионалният министър Иван Шишков представи пред депутати данни на Сметната палата и отправи остри критики към предишното управление на МРРБ

Изпълнените дейности за поддържане и текущ ремонт на републиканската пътна мрежа, доставка и монтаж на ограничителни системи, полагане на пътна маркировка и поставяне на пътни знаци възлизат общо на 1 186 026 920 лв. към края на 2025 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, позовавайки се на данни от одит на Сметната палата в МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Шишков представи информацията по време на изслушване в парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Общата сума е документирана с 1017 сертификата. От нея 1 020 681 443 лв. по 940 сертификата са разходи и задължения за поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища, възникнали и отнасящи се за 2025 г.

Останалите 165 345 477 лв. са разходи и задължения за периоди преди 2025 г., документирани със 77 сертификата.

„Това е наследството на АПИ и на нашето правителство“, коментира регионалният министър.

Шишков отхвърли обвиненията за фалшиви документи

По време на изслушването министърът отхвърли твърденията на ГЕРБ, че служители в пътната агенция са били притискани да изготвят фалшиви документи, като ги определи като „тежка фалшива новина“.

Шишков на свой ред заяви, че според него фалшиви документи са били създавани в АПИ преди години във връзка с декларирани възможности на „Автомагистрали“ да изгражда автомагистрала „Хемус“. Това е политическо твърдение на министъра, направено по време на изслушването.

„Политическите сили не трябва да спекулират, защото фактите са по-силни от политическите спекулации“, заяви той и подчерта, че констатациите трябва да бъдат подкрепени с официални документи и протоколи.

Спор и за допълнителните възнаграждения в МРРБ

Друга тема в изслушването бяха средствата за допълнително материално стимулиране (ДМС) в министерството.

По представени от Шишков данни през януари 2025 г. за централната администрация на МРРБ са били разпределени 923 135 евро, а през април – 932 560 евро. През юли сумата е достигнала 1 058 073 евро, а през октомври – 1 156 394 евро.

Министърът посочи още, че през януари 2026 г. за администрацията са били разпределени 1 172 868 евро, а през април – 1 187 944 евро.

Шишков сравни тези стойности с 580 782 евро, раздадени през юли от настоящото ръководство, като заяви, че настоящият политически кабинет не е получил допълнително материално стимулиране.

Той представи и данни за ДМС на предходния политически кабинет – 30 933 евро през януари 2025 г., 31 189 евро през април, 44 994 евро през юли и 52 663 евро през октомври. За януари 2026 г. посочи 54 720 евро, а за април – 15 358 евро.

Сигнал до Европейската прокуратура

Регионалният министър отправи и обвинения във връзка с обществени поръчки в министерството. Той посочи бившия заместник-министър Юра Витанова, която е била и директор на дирекция „Обществени поръчки“.

По думите на Шишков Европейската комисия е установила проблеми, довели до загуба на европейско финансиране, а случаят впоследствие е бил изпратен на Европейската прокуратура.

Тези твърдения са представени от министъра пред парламентарната комисия и от предоставената информация не става ясно дали по случая има установени нарушения или приключило производство.