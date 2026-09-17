Националната контактна точка за отговорно бизнес поведение преминава към Министерството на икономиката

Правителството промени институционалната организация на звеното, което подпомага прилагането на насоките на ОИСР в България

Правителството прие решение за промяна на организацията на Националната контактна точка (НКТ) на България за отговорно бизнес поведение, създадена във връзка с прилагането на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия.

С решението НКТ, която досега е част от структурата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Промяната е свързана с приетата от Народното събрание на 8 май 2026 г. структура на Министерския съвет, както и с последвалите изменения в Закона за насърчаване на инвестициите.

Съгласно законовите промени Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия също преминава към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Целта е институционалната организация на Националната контактна точка да бъде приведена в съответствие с актуалната структура на изпълнителната власт и да бъде гарантирано продължаването на дейността по прилагане на насоките на ОИСР за отговорно бизнес поведение в България.

НКТ има отношение към насърчаването на принципите за отговорно поведение на предприятията и прилагането на международните стандарти на ОИСР в тази област.