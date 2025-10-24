Национален форум за съвременни космически изследвания

От 27 до 29 октомври ще се проведе шестото издание на Националния форум за съвременни космически изследвания (НаФСКИ), организиран от клон „Космос“ към Съюза на физиците в България и Института по астрономия към Българската академия на науките.

То е под патронажа на Министерството на иновациите и растежа и ще бъде открито от зам.-министър проф. Георги Ангелов в зала The Venue в София Тех Парк.

По време на събитието водещи български технологични компания ще представят своите постижения в различни сфери на космическата индустрия, а млади учени и докторанти ще представят резултатите от изследванията си в областта. В него ще участват и представители на на Европейския иновационен съвет.

Представени ще бъдат постиженията на Програма „Коперник“ за мониторинг и прогноза на моретата и океаните. Ще се бъде предоставена информация за космическите мисии на ESA и NASA, за новите наблюдения в Белоградчишката астрономична обсерватория и др.

Повече информация, пълната програма и възможност за участие на: https://bulgarianspace.online/en/nafski2025/

