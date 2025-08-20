Наближава крайният срок за участие в инициативата на президента на Република България Награда „Джон Атанасов“ – 2025 година, насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки



Остават 3 седмици до крайния срок – 10 септември 2025 г., за участие в ежегодния конкурс за Наградата „Джон Атанасов“ на президента на Република България. Инициативата носи името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов – създател на първия електронен цифров компютър с регенеративна памет.

Наградата „Джон Атанасов“ е насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки, към създатели на общественозначими проекти, както и към студенти и ученици с успешни дебютни разработки.

От 2003 г. – началото на инициативата, Наградата „Джон Атанасов“ се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб.

Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователските центрове на водещите в областта на компютърните науки научно-изследователски институти и мултинационални компании в света.

Участниците в конкурса през 2025 г. ще се съревновават за отличия в следните категории:

1. Награда „Джон Атанасов“ на президента на Република България;

2. Две Грамоти „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – първата за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в международните олимпиади по информатика и втората за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в олимпиадите по информационни технологии;

3. Грамота „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“;

4. Грамота „Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“;

5. Грамота „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

Носителите на Наградата и Грамотите „Джон Атанасов“ се определят от жури, съставено от водещи български учени и експерти в областта на компютърните науки.

Крайният срок за кандидатстване за отличията в отделните категории на инициативата Награда „Джон Атанасов“ е 10 септември 2025 година.

Правилата за всяка от категориите и необходимите документи за участие в конкурса се публикуват на интернет страницата на президентската институция.

Facebook

Twitter



Shares