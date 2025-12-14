На ГКПП ‘Капитан Андреево“ се работи на пълен капацитет за обработка на товарни автомобили, като в същото време се запазва високото ниво на контрол.

Осъществява се постоянна комуникация със съпределната страна, включително и чрез Тристранния координационен център за гранично-полицейско и митническо сътрудничество. Създадена е и организация товарните автомобили да изчакват в аварийна лента. Това заяви на брифинг пред журналисти Яни Пейчев, началник на ГКПП „Капитан Андреево“ и допълни, че през тази част на годината трафикът традиционно е силно интензивен. Към момента за преминаването на изход от страната товарните превозни средства изчакват между 6 до 8 часа.

За изминалото денонощие на ГКПП „Капитан Андреево“ са обработени 3100 товарни автомобила в двете посоки. Само за периода от 8 до 15 часа още 630 товарни автомобила са излезли от страната, посочи Веселка Симеонова – ръководител на звено в Агенция „Митници“. Тя допълни, че и митническите служители поддържат високо ниво на контрол.

За последните четири години трафикът на товарни автомобили се е увеличил с 15%, а за трета поредна година служителите на ГКПП „Капитан Андреево“ отбелязват над 1 млн. обработени товарни превозни средства. Ситуацията с блокадите в Гърция също усложнява трафика, тъй като превози, които е следвало да преминат през Гърция към Турция, се пренасочват директно и това е видно от митническите документи, уточни Веселка Симеонова и допълни, че със започването на коледно-новогодишните празници се очаква товарният трафик да намалее, а в ход е и проект за разширяване на пропускателната способност.

