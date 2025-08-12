На два основни фронта продължава битката с пожарите в страната и в първия ден от новата седмица ​

Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи: Премиерът Желязков разпореди трите министерства (на вътрешните работи, на транспорта и отбраната), да изготвят ефективна програма за гасене по въздух

51 са пожарите, възникнали през последното денонощие, 10 са погасени, а върху 41 продължава работата на огнеборците.

Три от пожарите представляват по-голяма заплаха за горите – този в Среден, който е локализиран и предстои погасяването му, в Сунгурларе, където засегнатата площ е над 16 000 декара и в Националния парк Пирин, където активно гасят повече от 160 човека (пожарникари, военни, доброволци, горски служители и служители на Национален парк Пирин). Благодарение на техните усилия има само две огнища, които продължават да създават напрежение.

Тъй като теренът е трудно проходим и налага дълъг пешеходен преход, утре действията в Пирин ще започнат много рано, за да се достигне и до последното огнище в най-високата точка. При тези условия за гасенето се използват основно ръчни средства и летателна техника, днес – два самолета и хеликоптер.

По повод пожароопасната обстановка в страната съветникът на министъра на вътрешните работи Николай Николов съобщи, че премиерът Росен Желязков е разпоредил създаването на работна група между трите министерства (на вътрешните работи, на транспорта и отбраната), която да предложи най-ефективен начин за създаване на допълнителен капацитет за гасене от въздуха и да се предостави за обсъждане и взимане на решения в Народното събрание.

„Дано догодина да успеем да въведем повече хеликоптери. Всъщност не можем да не бъдем благодарни на нашите Военновъздушни сили, които успяха със сериозни усилия да поддържат минимум по 3 хеликоптера за гасене на пожари и на механизма за гражданска защита на Европейския съюз“ каза още Николай Николов на брифинг.

