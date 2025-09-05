На 7 септември започва регистрирането на средната скорост

Отсечките, в които ще се засича тя, са публикувани на страницата на Националното тол управление

Законът за измерване на средната скорост влиза в сила от 00:00 ч. на 7 септември. Именно тогава тол управлението ще започне да предоставя информация на МВР за нарушения, установени на 11 приоритетни сертифицирани отсечки в страната – две на АМ „Тракия“, по една на АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и АМ „Марица“, както и шест отсечки на територията на СДВР и областните дирекции в Шумен, Плевен, Ловеч, Русе и Перник. Постепенно ще бъдат добавяни и нови отсечки по магистралите и първокласните пътища.

„На всяка отсечка се сертифицират две точки – начална и крайна – и в двете посоки. Системата измерва времето, за което автомобилът преминава между тях, и изчислява средната скорост. Ако тя надвишава разрешената, водачът получава съответната санкция“, обясни на брифинг на Северната скоростна тангента в София комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“.

„Първите глоби ще се налагат, след като видеоматериалите бъдат изпратени и обработени по надлежния ред в системите на МВР. Санкциите ще стигат до нарушителите чрез вътрешното ведомство, по същия начин, както и при моментното превишаване на скоростта“, добави тя.

От вечерта на 6 септември до сутринта на 7 септември, в рамките на 12 часа в реална среда, са засечени 378 нарушения на три ключови отсечки – Северната скоростна тангента и автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов.

По повод предстоящите празнични дни – от 6 до 8 септември и от 19 до 22 септември – ще има засилено полицейско присъствие и специализирани операции за безпрепятствено придвижване на трафика. Контролът ще се осъществява с всички налични технически средства, увери комисар Ботева. В последния работен ден преди празниците и в последния ден от почивките ще бъдат въведени ограничения за движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите.

От „Пътна полиция“ апелират всички водачи да бъдат внимателни. В много от автомобилите пътуват цели семейства, родителите трябва да обезопасяват децата си според закона – не ги дръжте в скута си, защото при удар първият, който ще пострада, е детето. Нека целта ни бъде да опазим своя живот и живота на останалите, заключи комисар Мария Ботева.

