На 10 септември отбелязваме Световния ден за превенция на самоубийствата

В България през 2025 г. смъртността вследствие на самоубийство е 4,81 на 100 000 души

На 10 септември се отбелязва Световният ден за превенция на самоубийствата. Международната кампания за периода 2024–2026 г. преминава под мотото „Променяме разговора за самоубийството“, като целта е преодоляване на стигмата и насърчаване на навременното търсене на професионална помощ.

По данни на Световната здравна организация през 2021 г. приблизително 727 000 души по света са починали вследствие на самоубийство. То е третата водеща причина за смърт сред хората между 15 и 29 години.

Суицидното поведение е свързано с множество фактори, сред които психичното здраве, житейските кризи, социалната изолация, насилието и травмите, употребата на психоактивни вещества, хроничните заболявания и социално-икономическата среда.

Данните за България

През 2025 г. смъртността вследствие на самоубийство в България е 4,81 на 100 000 души. При мъжете показателят достига 7,47, а при жените е 2,33 на 100 000 души.

Най-висока стойност е отчетена в Северния централен район – 7,81 на 100 000 души, а най-ниска в Югозападния – 1,53 на 100 000 души.

От Министерството на здравеопазването подчертават необходимостта от ранно разпознаване на хората в риск, по-добра координация между здравните, социалните и образователните институции и осигуряване на подкрепа след суициден опит.

Сред приоритетите са още специална подкрепа за деца и млади хора, възрастни, хора, преживели насилие или травма, лица със зависимости и хора в социална изолация.

В България действа Националната стратегия за психично здраве 2021–2030 г., която включва мерки за намаляване на автоагресията, развитие на достъпни услуги и ограничаване на стигмата.

От здравното министерство напомнят, че разговорът, съпричастността и навременното насочване към професионална помощ могат да спасят живот.

При непосредствен риск за Вас или Ваш близък потърсете помощ на телефон 112 или в най-близкото спешно или лечебно заведение.