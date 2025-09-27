събота, септември 27, 2025
На 1 октомври ще бъде тържествено открита академичната учебна година в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

На 1 октомври, когато светата Православна църква чества празника Покров на Пресвета Богородица в академичния параклис на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще бъде отслужена архиерейска света Литургия от Негово Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. 

8:00 ч. – Начало на утринното богослужение

9:00 ч. – Начало на светата Литургия

12:30 ч. – Официално връчване на студентските книжки на новоприетите студенти в първи курс. 

