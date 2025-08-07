МЗХ започва консултации с бранша по критериите за подпомагане на иновативни проекти и къси вериги на доставка по Стратегическия план

Министерството на земеделието и храните стартира процес на консултации със заинтересованите страни по отношение на проектите на критерии за подбор на заявления за подпомагане по две ключови интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г.

– „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ (втора стъпка)“ и „Сътрудничество за къси вериги на доставка“. Съгласно утвърдената практика на открит диалог и партньорски подход при разработването на документите по Плана, Управляващият орган покани представители на браншови организации днес на Тематична работна група, посветена на обсъждането на предложените критерии и постъпилите становища.

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева, ръководител на Управляващия орган, подчерта значимостта на предстоящите действия. Тя посочи, че екипът работи активно за изпълнението на Индикативната програма, като отбеляза, че за есента са предвидени да стартират две интервенции – за иновации и за къси вериги. „В тази връзка сме планирали началото на септември заседание на Комитета по наблюдение, на което очакваме да бъдат гласувани критериите за подбор, а впоследствие ще преминем към работна група за обсъждане на насоките за кандидатстване“, уточни тя по време на срещата. Д-р Василева подчерта, че основната цел е предварително съгласуване на критериите с бранша, за да се гарантира прозрачност и ефективност в прилагането на мерките.

Общият бюджет на интервенцията за иновации е в размер на 40 млн. евро, като средствата, предвидени за реализация на същинските иновативни проекти възлизат на 30 млн. евро. По-голямата част от тях ще бъдат определени като разполагаем бюджет в рамките на предстоящия през есента първи прием. За интервенцията „Сътрудничество за къси вериги на доставка“ са предвидени 9,5 милиона евро, с които ще бъде обявен приемът по интервенцията до края на тази година. Целта е не само да се насърчат иновациите и научно-приложните проекти в земеделието и горското стопанство, но и да се създадат условия за реализация на продукцията директно от производителите до потребителите.

Проектът на критерии за подбор по интервенцията за къси вериги предвижда да се даде приоритет на заявления, представени от обединения с участие на малки и млади земеделски стопани, както и на кандидати, ангажирани с биологично производство. Допълнителни точки ще се присъждат за проекти, включващи по-голям брой партньори и за такива, които предлагат продукти от приоритетни сектори – мляко и млечни продукти, месо, мед и пчелни продукти, плодове и зеленчуци. Финансиране ще получат проекти, които съберат не по-малко от 15 точки по критериите за подбор.

По отношение на интервенцията за подкрепа на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ) втора стъпка, се предлага минималният праг за допустимост да бъде 35 точки. Критериите за подбор са базирани на оценка на качеството на новаторските проекти, оценка на участниците в оперативните групи, въздействие на проектите по отношение на заложените цели в стратегическия план и оценка на методите за популяризиране на резултатите от проектите.

В заключение заместник-министър Василева изрази увереност, че чрез открит и конструктивен диалог с представителите на земеделския сектор ще бъдат изготвени работещи и обективни критерии, които да гарантират ефективно прилагане на интервенциите и постигане на заложените цели по Стратегическия план.

