МЗХ  организира Национален Био Фест във Велико Търново

Министерството на земеделието и храните организира Национален Био Фест. Първото издание на най-голямото изложение на сертифицирани български биопроизводители в страната ще се проведе от 26 до 28 септември 2025 г. в парк „Марно поле“ във Велико Търново.

Събитието е част от плана на Министерството да насърчава екологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. Националният Био Фест ще представи широка гама от био и натурални храни, напитки, козметика, суровини и материали, произведени в България от сертифицирани биопроизводители.

Програмата на изложението е насочена към цялото семейство и включва разнообразни активности, които съчетават полезното с приятното. Посетителите ще могат да разгледат и опитат българското био производство чрез безплатни дегустации.

Кулинарни демонстрации ще представят Ути Бъчваров, д-р Енджи Касабие и шеф Ивайло Иванов, които ще приготвят вкусни и здравословни ястия с био продукти.

За малките гости са предвидени образователни и творчески работилници, посветени на природата, устойчивостта и здравословния начин на живот.

По време на фестивала ще бъдат връчени първите Годишни награди за биопроизводители на България в различни категории, както и отличия за общини с най-значим принос в развитието на биопроизводството и био храненето у нас.

За участие в изложението, биопроизводителите могат да се регистрират на имейл: bgbiofest@gmail.com. Подробности може да откриете на официалната страница на събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/ share/17FkvpQc6d/

