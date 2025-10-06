МЗХ обсъди с бранша условията за кандидатстване по интервенцията за иновации

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева проведе работна среща с браншови организации и заинтересовани лица за обсъждане на предложение на проект на условия за кандидатстване по процедура „Подкрепа за оперативни групи /втора стъпка/”, по интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ” от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

Д-р Василева припомни, че един от първите приеми, с които стартира Стратегическият план, бе подготвителната част на проектите за иновации – „Сформиране на оперативни групи /първа стъпка/“.

„През м. юли бяха сключени 83 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като в тези проекти си партнират над 300 участника“, отбеляза заместник-министърът и допълни, че първите плащания по тези договори вече са оторизирани.

Тя уточни, че създадените оперативни групи по първа стъпка ще могат да кандидатстват и за същинската част на изпълнение, като очакванията са да се финансират поне 100 успешни проекта в предстоящия прием.

Д-р Василева подчерта, че в сравнение с подмярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони, по настоящата интервенция са приложени редица облекчения за кандидатите – по-малък брой изискуеми документи, по – облекчени условия за прилагане на разходите за управление и др.

„Имаме амбицията да разгледаме проектите в максимално кратки срокове, за да стартира навреме тяхното изпълнение“, каза в заключение заместник-министърът и изрази увереност, че прилагането на интервенцията ще създаде висока добавена стойност и трайни отношения между научноизследователската дейност и селскостопанската практика.

Целта на интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на ЕПИ“ е подпомагане и прилагане на иновативни проекти на оперативни групи, които да допринесат за засилване и укрепване на връзките между земеделското производство и научноизследователската дейност.

С бюджет от 30 млн. евро ще се финансира същинското функциониране на оперативната група – дейностите за осъществяване на сътрудничеството, за изпълнение на новаторския проект и за разпространение на резултатите от проекта. Максималният размер на безвъзмездната помощ за допустимите разходи за един проект е до 400 000 евро.

Допустими кандидати са оперативни групи, включващи най-малко двама участници. Партньори могат да бъдат земеделски стопани, собственици или ползватели на горски територии, научни звена към Селскостопанска академия или Българска академия на науките, висши училища с акредитирани специалности в сферата на селското стопанство, консултантски организации, микро, малки и средни предприятия в областта на преработката на селскостопански продукти, юридически лица с нестопанска цел и др.

С приоритет ще се ползват иновационни проекти, които са базирани на цифрови технологии, проекти, в които си партнират съветници, консултанти, учени и др.

Дейностите по процедурата ще се изпълняват на територията на цялата страна.

По време на дискусиите, в рамките на заседанието на тематичната работна група, бяха обсъдени и представените становища от заинтересованите страни.

Очаква се приемът да стартира до края на м. октомври и да продължи до януари 2026 г.

