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МВР тества сирените на 1 октомври: Сигналите ще прозвучат в редица градове в страната

Недялко Тенев

Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ще бъде задействана в 11:00 часа, от МВР уточняват, че става въпрос за планирана тренировка

Министерството на вътрешните работи ще проведе на 1 октомври от 11:00 часа планиран тест на сиренната система в редица населени места в страната.

По време на тренировката ще бъдат излъчени националните сигнали за „Тревога“ и „Край на тревогата“, които ще бъдат съпътствани и от гласова информация.

От МВР уточняват, че задействането на системата е тренировъчно и има за цел проверка на техническото ѝ състояние, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Къде ще бъдат задействани сирените?

Тестът ще обхване градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и Стара Загора, както и общинските центрове в съответните области.

Сиренната система ще бъде задействана също в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места, попадащи в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Тест ще бъде извършен и на локалните системи за оповестяване, интегрирани към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Сирените се тестват два пъти годишно

От МВР припомнят, че системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на април и в първия работен ден на октомври.

Проверките се извършват съгласно Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Освен проверка на техническото състояние на сиренната система, тренировките имат за цел да повишат готовността за нейното задействане и излъчването на информация на живо.

Тестовете служат и за обучение на гражданите, така че те да могат да разпознават различните предупредителни сигнали при реална извънредна ситуация.

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