МВР стартира инициативата „Малките големи герои“ за смели и отговорни деца и младежи

Сред първите отличени са седемгодишно дете, доброволци, помагали след наводнението в Струмяни, и четирима младежи, съдействали на полицията за задържането на мъж, представял се за служител на реда

Министерството на вътрешните работи постави началото на нова инициатива, която ще насърчава и популяризира добрия пример на деца и младежи, проявили смелост, отговорност и гражданска доблест.

Инициативата носи името „Малките големи герои“, а началото ѝ беше дадено от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Идеята е общественото внимание да бъде насочено към положителните постъпки на младите хора – от доброволческа помощ при природни бедствия до съдействие на органите на реда за предотвратяване и разкриване на престъпления.

„Младите хора дават и добър пример“

При представянето на инициативата Демерджиев посочи, че през последните седмици младите хора често са попадали в общественото внимание заради негативни прояви, но според него не бива да остават незабелязани многобройните положителни примери.

„Ние искаме да се знае, че голяма част от българските младежи правят точно обратното – носят ценности, достойни за уважение, и дават добър пример“, заяви вътрешният министър.

По думите му превенцията не трябва да се ограничава единствено до реакцията срещу негативното поведение. Важно е обществото да показва и своето признание към постъпките, които заслужават да бъдат следвани.

Седемгодишният Владислав помагал след наводнението в Струмяни

Най-малкият сред първите герои на инициативата е само на седем години.

Димитър Стоянов завел сина си Владислав, за да помагат за преодоляване на последиците от тежкото наводнение в района на Струмяни.

„Да заведеш седемгодишния си син там и да го научиш как се действа в такава ситуация, за мен е проява на доблест. Радостно е, че едно дете още от малко има възможност да следва този добър пример“, каза Демерджиев при награждаването им.

За оказаната помощ след бедствието бяха отличени още Николай Гутев, Христо Аврамски, Мартин Христов, Борислав Атанасов и Генади Танев.

Вътрешният министър благодари и на всички останали доброволци, участвали в спасителните дейности и възстановяването след бедствието.

Четирима младежи помогнали за задържането на мним полицай

Признание за проявен граждански дълг получиха и Християн Кочев, Виктор Карушев, Александър Ваков и Андриян Кръстев.

Четиримата са съдействали за установяването и задържането на криминално проявен мъж, който се представял за полицейски служител.

Благодарение на бързата им реакция органите на реда получили съдействие за предотвратяването на престъпление и задържането на заподозрения.

Две момчета, спасили село от пожар, вдъхновили инициативата

В основата на „Малките големи герои“ стоят и постъпките на 16-годишния Стилиян Трендафилов и 17-годишния Тонислав Леков.

Двете момчета бяха отличени по-рано от министъра за проявена смелост при спасяването на село Кошарица от голям пожар.

Именно срещата с тях е дала идеята подобни случаи да не остават единични примери, а смелите и отговорни действия на младите хора да получават по-широко обществено признание.

МВР иска инициативата да стане постоянна

Амбицията на Министерството на вътрешните работи е „Малките големи герои“ да се превърне в постоянна инициатива и постепенно да разширява своя обхват.

Предвижда се да бъдат отличавани деца и младежи, които са помогнали за предотвратяване или разкриване на престъпления, участвали са в действия при природни бедствия или са проявили гражданска доблест в други ситуации.

„Тези млади хора ни радват и ни карат да бъдем оптимисти“, заяви Иван Демерджиев в края на церемонията.

Той изрази надежда някои от отличените младежи в бъдеще да изберат професионално развитие в системата на Министерството на вътрешните работи.