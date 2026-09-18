МВР: Сигналите за домашно насилие бележат бавен спад

България подготвя законодателни промени за прилагането на европейската директива за борба с насилието над жени и домашното насилие

Сигналите за случаи на домашно насилие в България бележат бавен спад. Това заяви заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов по време на международната конференция „Справедливо законодателство в синхрон с Европа“, организирана от българската платформа към Европейското женско лоби.

Форумът беше посветен на готовността на България за транспониране и прилагане на Директива (ЕС) 2024/1385 относно борбата с насилието над жени и домашното насилие.

Калоянов подчерта ключовата роля на полицейските служители, които обикновено са сред първите, реагиращи при подобни сигнали. По думите му първоначалните действия са от особено значение както за спазването на установените процедури, така и за осигуряването на щадящо отношение към пострадалите.

Националният координатор по линия „Домашно насилие“ в МВР главен инспектор Зорница Шуманова посочи, че ведомството има за цел да противодейства ефективно на посегателствата и да участва активно в процеса по въвеждане на изискванията на европейската директива в българското законодателство.

МВР участва в междуведомствената работна група, която подготвя необходимите законодателни промени. Наред с нормативната работа се развиват и практически механизми за реакция при случаи на домашно насилие.

Според представената на конференцията информация от началото на 2025 г. функционира Автоматизираната информационна система „Домашно насилие и насилие, основано на пола“. Чрез нея се систематизира информацията и могат да бъдат проследявани действията на институциите по конкретни случаи.

Прилага се и механизъм за оценка на риска, който трябва да подпомага полицейските органи при ранното установяване на опасност от повторно или ескалиращо насилие и при определянето на последващи защитни мерки.

През юни 2026 г. представител на Главна дирекция „Национална полиция“ е участвал и в работна среща на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) във Вилнюс. Сред разглежданите въпроси са били координацията между институциите и адаптирането на националните системи за административни данни към изискванията на европейската директива.

В конференцията участваха представители на европейски институции, българската законодателна и изпълнителна власт, академичните среди, граждански организации и експерти. Акцент беше поставен върху взаимодействието между институциите и неправителствения сектор при превенцията и противодействието на насилието над жени и домашното насилие.