МВР получава безвъзмездно държавен имот в Стара Загора за изпълнението на проект

Правителството реши да предостави безвъзмездно за управление на Министерството на вътрешните работи имот – публична държавна собственост в град Стара Загора.

Същият е с площ 17,44 кв. м и се намира на бул. „Цар Симеон Велики“ № 108, като ще се ползва за функциите на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“. Той е необходим за реализация на проекта „Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР“, фиксиран по Механизма за възстановяване и устойчивост съгласно Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

