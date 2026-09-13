МВР и БНР започват съвместна кампания „Пътят не е за надпревара“

Инициативата цели да насърчи отговорното шофиране, спазването на правилата и обществената нетърпимост към рисковото поведение на пътя

Министерството на вътрешните работи и Българското национално радио започват съвместна кампания за пътна безопасност под надслов „Пътят не е за надпревара“. Началото на инициативата дадоха вътрешният министър Иван Демерджиев и генералният директор на БНР Милен Митев, които подписаха споразумение за партньорство.

Кампанията е част от системните действия на МВР за превенция на тежките пътнотранспортни произшествия. Основната ѝ цел е да насърчи спазването на правилата, толерантността между участниците в движението и по-голямата обществена нетърпимост към опасното поведение зад волана.

„Реална и трайна промяна в тази област не може да се случи без обединяване на усилията“, заяви Иван Демерджиев. По думите му обществените медии имат важна роля в комуникацията по темата за безопасността на движението.

Генералният директор на БНР Милен Митев подчерта, че пътната безопасност не трябва да бъде разглеждана единствено като поредна тема в новините, а като обществена кауза.

„Ако успеем да променим дори едно решение зад волана, тази кампания вече има смисъл“, заяви Митев.

В рамките на „Пътят не е за надпревара“ ще бъдат излъчвани кратки послания от деца към възрастните с призиви за отговорно шофиране. Предвидени са също истории на служители на „Пътна полиция“ и медици, участвали в действията при тежки катастрофи.

Автоексперти, автомобилни състезатели и инструктори ще дават практически съвети за безопасно поведение на пътя. В инициативата ще се включат журналисти от различните програми на БНР, както и артисти, певци и общественици.

Кампанията ще постави акцент не само върху последствията от грешните решения на пътя, но и върху личната отговорност на всеки участник в движението за предотвратяването на тежки инциденти.