вторник, септември 23, 2025
МВнР разясни ситуацията с мобилизирания българин в Украйна

Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна, Министерството на външните работи на Република България заявява следното:

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

