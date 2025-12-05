МТСП възстановява работата на Съвета по демографска политика

Промени в състава на Националния съвет по демографска политика предлага министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Това ще доведе до активизиране на дейността му, която е в подкрепа на съвместните действия на Министерския съвет за справяне с демографската криза. Преодоляването на негативните демографски тенденции е приоритет на министър Гуцанов.

Съветът е консултативният орган към правителството за сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации при разработването, планирането и изпълнението на държавната демографска политика.

Националният съвет по демографска политика подпомага кабинета за постигането на управленските цели за забавяне намаляването на населението, адаптирането на социалните системи и секторни политики към застаряването му и повишаващата се възраст на работната сила, подобряването на здравния статус и образователния статус на българските граждани и др. Това прави работата на Съвета изключително важна както за набелязването на съвместни институционални мерки за справяне с проблема, така и за тяхното координирано изпълнение от всички ангажирани институции и организации.

С промените съставът на Съвета се привежда също в съответствие със структурата на Министерския съвет.

Проектът на постановление е публикуван за обществени консултации.

Facebook

Twitter



Shares