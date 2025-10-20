МТСП проведе консултации по трудови и социални въпроси за българи във Виена

Информационно-консултативни дни за български граждани се проведоха на 17 и 18 октомври 2025 г. в Посолството на България във Виена.

Организатори на инициативата бяха Службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) към посолството, съвместно с Консулската служба.



Основната цел на приемните дни беше сънародниците ни да получат консултации по трудови, социални и административни въпроси. Те получиха информация от представители на Националната здравноосигурителна каса, Националния осигурителен институт и на Конфедерацията на независимите синдикати в България. В събитието участваха и представители на австрийските синдикати.



Български граждани получиха индивидуални консултации по въпроси, свързани със социалното, здравното и пенсионното осигуряване, изплащането на детски добавки, зачитането на трудов стаж, както и получаването на справки за осигурителни периоди в България. Обсъждани бяха и въпроси от компетентността на Консулската служба – относно българско гражданство, лични документи и гражданско състояние.



Преди началото на приемните дни консултантите бяха приети от извънредния и пълномощен посланик на България в Австрия Н. Пр. Десислава Найденова-Господинова. По време на срещата бяха обсъдени основните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани, пребиваващи и работещи в държавата.



Информационно-консултативните дни са част от постоянните усилия на Министерството на труда и социалната политика да подкрепя българските граждани зад граница и да улеснява достъпа им до социални и административни услуги.

