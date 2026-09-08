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МТСП обяви конкурс за Годишната национална награда за социална иновация 2026

Иван Златанов

Кандидатури се приемат до 30 септември 2026 г.

Министерството на труда и социалната политика обяви конкурс за Годишната национална награда за социална иновация (в подкрепа на социалната икономика) за 2026 г.

Наградата има за цел да насърчи създаването и прилагането на социални иновации в България, да отличи значими постижения в подкрепа на социалната и солидарната икономика и да популяризира добри практики за преодоляване на обществени предизвикателства чрез иновативни подходи.

За 2026 г. конкурсът е в три категории:

🔹 Социални иновации за достъп до заетост и развитие на умения
🔹 Социални иновации за социално включване и общностно развитие
🔹 Социални иновации за предоставяне на устойчиви социални продукти и/или услуги

Във всяка категория могат да бъдат присъдени до три награди – за първо, второ и трето място, като отличените кандидати ще получат почетен плакет.

В конкурса могат да участват физически лица – граждани на Република България, както и юридически лица, регистрирани в България. Сред потенциалните кандидати са социални предприятия, кооперации, неправителствени организации, образователни и научни организации и други юридически лица, които допринасят за развитието на социалната и солидарната икономика чрез социални иновации.

Кандидатите трябва да представят формуляр за кандидатстване, декларация за авторство и оригиналност и декларация за съгласие за обработване на лични данни.

📅 Крайният срок за кандидатстване е 30 септември 2026 г., 17:30 ч.

📩 Предложенията се изпращат на електронен адрес:
SI_nagrada@mlsp.government.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Илия Гаралиев
Дирекция „ЖРДПСИ“
Тел.: 02 8119 680
E-mail: Iliya.Garaliev@mlsp.government.bg

Регионалният център за социална икономика и социални иновации – Пловдив насърчава социалните предприятия, организациите и хората с иновативни решения от Южен централен район да се възползват от възможността да представят своите добри практики и да дадат видимост на решенията, които създават положителна промяна за хората и общностите.

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