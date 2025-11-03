МТСП: Инспекцията по труда е гарант за живота, здравето и достойнството на работещите

Главната инспекция по труда повече от век доказва своята незаменима роля като пазител на трудовите права и достойнството на българските работници.

Вашата работа не се измерва само в числа, а в променени човешки съдби.“ Това се казва в приветствие на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по повод 118-ата годишнина от създаването на институцията.

Събитието беше отбелязано с конференция на тема „118 години Инспекция по труда. Минало, настояще и бъдеще“, в която участваха заместник-министрите на труда и социалната политика Иван Кръстев, Гергана Алексова-Великова и Румяна Петкова. Те поздравиха служителите на Инспекцията за тяхната ангажираност да гарантират прилагането на трудовото законодателство и така да защитават живота, здравето и правата на работещите.

Заместник-министър Иван Кръстев обърна внимание, че само през 2025 г. – до момента, Инспекцията по труда е извършила над 41 200 проверки в 35 800 предприятия, с което е подобрила условията на труд на над 1,6 милиона работещи. В резултат на контролната дейност са били отстранени 159 000 нарушения и спрени 880 опасни обекта и машини. „Без вашата намеса пострадалите и загиналите работници вероятно щяха да са в пъти повече“, се обобщава превантивният ефект от контролната дейност на Агенцията в приветствието на министъра.

Сред акцентите в обръщението на министър Гуцанов беше и борбата с недекларираната заетост – през тази година са установени 3049 случая на работа без трудов договор при 2847 през 2024 г. Благодарение на намесата на инспекторите са изплатени над 3,9 млн. лв. забавени трудови възнаграждения на работници в цялата страна.

„Зад тази статистика стоят съдбите на хиляди български бащи и майки, които са успели да посрещнат по-спокойно ежедневните потребности на децата си. На хиляди семейства, които са усетили, че могат да разчитат на държавата чрез Инспекцията по труда в тежък за тях момент“, се казва още в приветствието на министър Гуцанов. Той благодари на инспекторите за професионализма и отговорността, с които ежедневно защитават правата на работещите.

По време на конференцията зам.-министър Иван Кръстев връчи и грамоти на някои от най-дългогодишните служители на Инспекцията от цялата страна в знак на признателност за техния принос и отдаденост в работата им.

