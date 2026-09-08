МС заседава на 9 септември: бюджетът, изборите и АМ „Струма“ са сред темите

Кабинетът ще разгледа 25 точки, сред които изпълнението на бюджета за първото полугодие, финансирането на президентските избори и промени в пътната карта за завършване на автомагистрала „Струма“

Министерският съвет ще проведе редовното си заседание в сряда, 9 септември, от 10:00 часа. В предварителния дневен ред са включени 25 точки, свързани с държавните финанси, предстоящите президентски избори, инвестициите, образованието, здравеопазването, енергетиката и инфраструктурата.

Сред основните теми е докладът за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026 г., внесен от заместник министър-председателя и министър на финансите.

Допълнителни средства за президентските избори

Правителството ще разгледа няколко решения, свързани с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Предвижда се приемането на тарифа, по която партии, коалиции и инициативни комитети ще заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и регионалните им центрове.

В дневния ред е включено и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Централната избирателна комисия и допълнителни трансфери към общините за организацията на изборния процес.

Правителството ще обсъди пътната карта за АМ „Струма“

Кабинетът ще разгледа и промени в приетата през 2025 г. пътна карта за завършването на автомагистрала „Струма“, която вече беше изменена през април 2026 г.

Предложението е внесено от министъра на околната среда и водите.

Друг проект в областта на околната среда предвижда приемането на наредба за регистъра и издаването на решения по Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите.

Инвестиционният проект на „Алкомет“ в Шумен също е в дневния ред

Министрите ще разгледат промени по договореностите между държавата и „Алкомет“ АД за изпълнението на приоритетния инвестиционен проект за разширяване на производството в Шумен.

Проектът включва инсталиране на линия за непрекъснато леене, линии за производство на профили, универсален фолиев стан и съпътстващи съоръжения.

Ще бъде обсъдено и организирането на българското участие в събитията от програмата на националния павилион по време на 31-вата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Форумът е предвиден за периода 9–20 ноември 2026 г. в Анталия, Турция.

Полицейско и митническо сътрудничество с Гърция

Правителството трябва да утвърди и споразумението между България и Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество. Документът е подписан на 22 юли 2026 г. в София.

В областта на сигурността кабинетът ще разгледа и изменение на Меморандума за разбирателство за многонационалната инициатива за съхранение на боеприпаси.

Сред точките е и проект за предоставяне на дерогация от разпоредби на европейския регламент за ограничителните мерки, въведени във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Решения за образование, здравеопазване и спорт

В сферата на образованието Министерският съвет ще разгледа списъка на работодателите, които ще имат право да сключват договори по чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2026/2027 година.

Предстои да бъдат обсъдени и промени в състава на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и предоставяне на допълнителни трансфери към общините по предложение на министъра на здравеопазването.

Допълнителни средства се предвиждат и по бюджета на Министерството на младежта и спорта. Те са предназначени за изплащане на минимални диференцирани размери на средствата за физическа активност, физическо възпитание, спорт и туристическа дейност.

Български позиции за срещи на ЕС

Министрите ще одобрят и позицията на България за неформалното заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси във формат „Кохезионна политика“, което ще се проведе на 14 и 15 септември в Дъблин.

Предстои да бъде разгледана и българската позиция за неформалната среща на министрите на ЕС, отговарящи за културата, аудиовизията и медиите, насрочена за 10 септември в ирландската столица.

В предварителния дневен ред са включени още промени в Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции, изменения в устройствения правилник на Министерството на финансите, решения по производства пред европейски съдилища, имоти в община Свищов и промени в Закона за техническите изисквания към продуктите.