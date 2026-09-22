МС с 25 точки в дневния ред: Бюджетът за 2025 г., допълнителни разходи и промени в Наказателния кодекс

Кабинетът ще заседава на 23 септември, като ще разгледа още промени в подкрепата за разселените лица от Украйна, меморандум с TUI AG и финансиране за редица ведомства

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 23 септември, от 10:00 часа, като в предварителния дневен ред са включени 25 точки.

Сред основните теми са отчетът за изпълнението на държавния бюджет за 2025 г., допълнителни разходи за няколко министерства, промени в Наказателния кодекс, земеделският стратегически план и програмата за подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна.

Кабинетът разглежда отчета за Бюджет 2025

Правителството ще обсъди проект за приемане на Отчета за изпълнението на държавния бюджет на България за 2025 г. и доклада към него.

В същата точка са включени Годишният доклад и отчет за дейността на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Годишният отчет за състоянието на държавния дълг за 2025 г.

Предвижда се Министерският съвет да разгледа и предложение до Народното събрание за приемане на бюджетния отчет.

В дневния ред е включен и доклад за мерките в отговор на специфичните препоръки за България за 2026 г.

Допълнителни средства за МВР и здравеопазването

Три отделни точки предвиждат разглеждането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Още два проекта за постановления са свързани с допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването.

Предвиждат се и допълнителни средства за Министерството на младежта и спорта за изпълнение на Програмата за финансиране на младежките центрове в България за периода 2026–2028 г.

Промени в Наказателния кодекс

Последната точка от предварителния дневен ред е проект на решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, внесен от министъра на правосъдието.

В предоставения дневен ред не се посочва какви конкретни промени в Наказателния кодекс се предлагат.

Промени в програмата за разселените лица от Украйна

Министерският съвет ще разгледа и изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна, които са получили временна закрила в България.

Предвидена е и отделна точка за допълнение на Решение №278 на Министерския съвет от 2025 г.

Министърът на туризма внася и проект за одобряване на Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма и TUI AG.

Земеделие, енергетика и Дунав

Сред останалите теми е изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г.

Кабинетът ще разгледа и условията за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет към общините за финансиране на определени разходи по одобрени заявления за подпомагане по Стратегическия план.

В енергийния сектор е предвидено одобряване на анекс към споразумение между Министерството на енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие, свързано с подкрепата за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и акумулиране на електроенергия.

Правителството ще разгледа и проект на заключения относно ефективната рехабилитация и поддържането на инфраструктурата на водните пътища по река Дунав и нейните плавателни притоци.

България и МБИС

В първата точка от дневния ред е включено предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумение между Международната банка за икономическо сътрудничество и българското правителство.

То се отнася до окончателното уреждане на взаимните претенции и задължения във връзка с оттеглянето на България от споразумението за организацията и дейността на МБИС и от членството в банката.

Сред останалите точки са промени в тарифите на Патентното ведомство и Министерството на транспорта и съобщенията, промени в устройствения правилник на Министерството на образованието и науката и преобразуване на Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет – Стара Загора.