МС прие промени в Тарифата за таксите, събирани от Националния филмов център, във връзка с въвеждането на еврото

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ по Закона за филмовата индустрия, свързани с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, считано от 1 януари 2026 г.

С приемането на настоящото постановление Министерството на културата изпълнява нормативните изисквания, свързани с процеса по въвеждане на еврото и осигурява плавна адаптация на подзаконовата нормативна база в областта на културните политики и филмовата индустрия.

Съществуващите такси запазват своята стойност, като единствено се извършва автоматично превалутиране от левове в евро при спазване на принципите на защита на потребителите, на информираност и прозрачност.

Мярката гарантира предвидимост и яснота за ползвателите на услугите, предлагани от Националния филмов център и осигурява безпроблемен преход към новата парична единица.

